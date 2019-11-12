2019-11-12T15:07:24+03:00
Общество

В Волжском Андрей Бочаров внезапно нагрянул в больницу Фишера с проверкой

Глава региона решил взглянуть, как идет ремонт и успеют ли рабочие завершить работы в поликлинике до конца года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Губернатор застал рабочих и главврача больницы врасплох. Фото: соцсети.Губернатор застал рабочих и главврача больницы врасплох. Фото: соцсети.
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Сегодня, 12 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Волжский на совещание с главами муниципалитетов. Возвращаясь, он вдруг резко изменил маршрут следования и приказал свернуть в больницу имени Фишера. Решил спонтанно проверить, как идут ремонтные работы, на которые из бюджетов всех уровней выделяют немалые средства.

Сейчас основные работы ведутся в поликлинике, где до конца года должны завершить ремонт. Фото: соцсети.

Сейчас основные работы ведутся в поликлинике, где до конца года должны завершить ремонт. Фото: соцсети.

«Сюрприз» главе региона удался: строители резко спохватились за инструменты, а подрядчик «за сердце». Надо сказать, ремонт идет, пусть и не быстрыми темпами.

Андрей Бочаров свои выводы от увиденного сделал. Фото: соцсети.

Андрей Бочаров свои выводы от увиденного сделал. Фото: соцсети.

«Главное же качество, и мы за этим тщательно следим», - заверил губернатора представитель подрядной организации, устроив мини-экскурсию по ремонтируемым помещениям.

Напомним, волжская больница имени Фишера после реорганизации должна стать опорной в регионе. В этом году здесь уже заработал первичный сосудистый центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, перенесли в просторное отремонтированное помещение женскую консультацию, закупили дорогое современное оборудование для диагностических кабинетов и операционной. До конца года должны открыть единое терапевтическое и диагностическое отделение, а также создать один из 14 центров амбулаторной онкологической помощи. Времени до открытие осталось немного, поэтому и внимание к медучреждению повышенное.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

А в 2020 году здесь планируется открыть еще и региональный сосудистый центр, где будут использовать эндоваскулярные технологии лечения и два кардиологических отделения с палатами интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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