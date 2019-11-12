2019-11-12T13:57:57+03:00
Общество

В Волгограде только каждая третья семья может позволить арендовать жилье

Чтобы покрыть расходы на съем квартиры и прочие нужды волгоградцам надо почти 60 тысяч рублей в месяц
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чтобы арендовать жилье, волгоградцам надо изрядно затягивать пояса и экономить на всем.Чтобы арендовать жилье, волгоградцам надо изрядно затягивать пояса и экономить на всем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальная статистика утверждает, что 85% российских семей имеют собственное жилье, и только 10% арендуют его. При этом, например, жителям крайнего севера платить за съемное жилье не так тяжело, как жителям юга России. К такому выводу пришли эксперты РИА, которые составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья. И Волгоградская область, надо сказать, в этом списке не худшая. Наш регион попал в «золотую середину» - на 53-е место из 85-ти.

Для расчета рейтинга аналитики взяли среднюю семью, в которой два взрослых работающих человека и двое детей. Предполагалось также, что не семья тратит на аренду не более 70% средств, которые остаются у нее после вычета из общего бюджета региональных прожиточных минимумов, а 30% у нее еще остается на прочие расходы. Результат был ожидаем: доступнее всего съем жилья для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Югры, где 66,6%, 60,6% и 58,1% семей могут легко позволить себе расходы на аренду «двушки». На четвертом месте - Питер. А вот Москва только 12-я, из-за безумно высоких цен за съем.

В Волгоградской области только 34,5% семей не испытывают трудностей с оплатой арендодателям, для остальных - это почти неподъемная ноша. По данным экспертов, доход волгоградской семьи должен составлять не менее 59,6 тысяч рублей, чтобы она могла себе позволить беспроблемно снимать квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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