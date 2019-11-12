Волгоградцам уменьшили размер прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-12T13:15:15+03:00

Был минимум, а стал еще меньше. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Чиновники подсчитали, что в регионе можно прожить на 9566 рублей

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Величина прожиточного минимума меняется каждый квартал. Меняется вместе с ценами на продукты и услуги. И вот, подведя итога 3-го квартала 2019-го, чиновники пришли к выводу, что жить в Волгоградской области стало легче, поэтому прожиточный минимум уменьшили. Причем сразу для всех категорий населения.

Так, согласно постановлению, подписанному губернатором региона Андреем Бочаровым, прожиточный минимум в 3 квартале составил:

- в расчете на душу населения - 9566 рублей,

- для трудоспособного населения – 10277 рублей,

- для пенсионеров – 7787 рублей,

- для детей – 9638 рублей.

Для сравнения, во 2-м квартале этого года прожиточный минимум на душу населения в Волгоградской области составлял 10048 рублей, для трудоспособного населения – 10794 рублей, а также 8179 и 10123 рубля для пенсионеров и детей соответственно.

Говорят, что это связано со снижением цен на овощи. Конечно же, летом и в начале осени капуста, картошка, лук, морковь и свекла всегда дешевеют. Вот и стоимость продуктовой корзины снизилась.

В то же время надо отметить, что величина прожиточного минимума в России (который утвердил Минтруд за 3-й квартал) составляет 11012 рублей на душу населения. Как видите, Волгоград даже до этого минимума не дотягивает.

ИСТОЧНИК KP.RU