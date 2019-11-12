В Волгограде судят москвича, скрывшего 52 миллиона рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-12T13:33:34+03:00

Москвичу грозит до 6 лет колонии за аферы с налогами. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Волгограде будут судить 37-летнего жителя Москвы, который развернул тут многомиллионный бизнес, а вот налоги не заплатил. Мошенническим путем он «увел» из бюджета более пятидесяти миллионов рублей. Когда афера вскрылась, бизнесмен сбежал. Нашли, и сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила ему обвинительное заключение и уже направила дело в суд.

Дело вели сотрудники регионального УЭБиПК ГУ МВД России вместе со следователями СУ СК по Волгоградской области. По их данным бизнесмен зарабатывал в Волгограде на строительстве. В 2011 году, фактическим руководителем строительной организации, он, чтобы сэкономить на налогах включил в декларацию ложные данные о том, что якобы покупал материалы и платил субподрядчикам - в общей сложности привлек 14 юридических лиц. Но, как выяснилось, все эти фирмы - пустышки.

- Таким способом фирмой обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в сумме более 52,5 миллиона рублей. - уточняют КП-Волгоград в областной прокуратуре.

В августе 2014 бизнесмен сбежал. Его объявили в розыск и нашли только в сентябре 2019-го.

- Свою вину москвич признал лишь частично. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Грозит ему до 6 лет лишения свободы, - сообщают в прокуратуре. - Кроме того, прокуратурой Волгоградской области предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

- Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом и уклонение от уплаты налогов им совершено в период непогашенной судимости, - добавляют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU