2019-11-12T12:45:47+03:00
Общество

Самые счастливые - медики и чиновники

А у волгоградцев уровень счастья один из самых низких по стране
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Медики чувствуют себя более счастливыми, чем люди других профессий.Медики чувствуют себя более счастливыми, чем люди других профессий.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Каждый раз, когда волгоградцев просят оценить свой уровень жизни или счастья, наш регион оказывается на самых нижних строчках всевозможных рейтингов. Хотя официальная статистика порой и рапортует о различных успехах. На этот раз компания HeadHunter попросила оценить у тех, кто находится в поиске работы, какой у них уровень счастья по шкале от 0 до 10. В результате Волгоградская область попала в топ-5 самых несчастных регионов страны. Но еще больше не хватает счастья жителям Ставрополья и Перми. А самыми счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края. А вот рейтинг в профессиональных областях поставил на первые места медиков и чиновников.

Рейтинг по регионам. HeadHunter

Рейтинг по регионам. HeadHunter

Те у кого есть работа, оказались счастливее неработающих, что вполне логично. При этом женщины в целом чувствуют себя чуть лучше, чем мужчины: средняя оценка 5,5 против 4,9 балла. Повышает баллы и уровень образования. А самыми счастливыми оказались работающие женщины старше 55 лет с высшим образованием.

Оценка уровня счастья у представителей разных профессиональных областей позволила выделить и топ-5 самых счастливых профессий. Выше всего уровень счастья в медицине и фармацевтике, на госслужбе и в НКО. Меньше всего довольны жизнью работающие в автомобильном бизнесе, начинающие карьеру и люди рабочих профессий.

Рейтинг профессий. HeadHunter

Рейтинг профессий. HeadHunter

В опросе приняли участие 5459 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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