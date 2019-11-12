В Волгограде простятся с артисткой театра кукол Верой Лозинской

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-12T11:43:25+03:00

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Заслуженная артистка РСФСР Вера Лозинская более полувека создавала сказку для волгоградских малышей. В Волгоградском областном театре кукол она служила с 1962 года, сыграла более двухсот ролей. Талантливая актриса ушла из жизни на 81-м году жизни. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете культуры, прощание с Верой Константиновной пройдет в театре кукол 15 ноября 2019 года с 10.00 до 11.30.

Вера Константиновна Лозинская родилась во Владивостоке, там работала на телевидении. А в Сталинград приехала в 1961 году. Пригласил ее в театр кукол его создатель Александр Хмелев. И вплоть до 2017 года она была верна этой сцене. Машенька из сказки «Гуси-лебеди», сразу несколько ролей в «Волшебнике Ох», Золушка, Чиполлино, Мамонтенок - многих любимых волгоградской детворой героев сказок сыграла за годы в театре кукол Вера Лозинская. Несколько спектаклей поставила в театре как режиссер. Не раз была отмечена наградами, а в 2006 году ее имя вписали в «Золотую книгу Волгоградской области».

- Вера Константиновна была яркой, разноплановой, очень талантливой актрисой, - говорят ее коллеги, для которых Лозинская была Артистом с большой буквы.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования близким Веры Лозинской и всем, кто был с ней знаком.

ИСТОЧНИК KP.RU