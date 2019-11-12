2019-11-12T11:37:27+03:00
Общество

В Волгоградцы жалуются на шум от лифта и холодильников в магазинах

За 9 месяцев в Роспотребнадзор поступило 172 жалобы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Соседский ремонт может сделать жизнь невыносимой.Соседский ремонт может сделать жизнь невыносимой.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Большинство из нас мечтает после работы отдохнуть. И громкие звуки вряд ли кого-то радуют: будь то гениальный сосед-гитарист или магазин с гудящим холодильником. Когда шум становится невыносимым, люди начинают жаловаться. С начала года за 9 месяцев в Роспотребнадзор по Волгоградской области поступило 172 заявления. Люди возмущались громкой работой систем вентиляции, лифтом, холодильным оборудованием в магазинах, шумом от машин, железной дороги и даже самолета. Кто-то был недоволен громкой музыкой по ночам и стройкой под окнами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, уровень допустимого шума прописан в СанПиНе. И он разный в зависимости от времени суток: с 7 утра до 23 часов один, с 23 часов до 7 утра – другой.

Причем, как сообщают специиалисты, на некоторый шум должны выезжать полицейские, а совсем не сотрудники Роспотребнадзора. Например, на игру на музыкальных инструментах, на взрывы пиротехники, на громкую речь и пение, на аварийный ремонт, на гомон от митингов и демонстраций.

Кому в каком случае жаловаться на шум, можно уточнить по телефону: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде к юбилею Александры Пахмутовой отлили памятные медали
В Волгограде только каждая третья семья может позволить арендовать жилье
Волгоградцам уменьшили размер прожиточного минимума
В Волгограде судят москвича, скрывшего 52 миллиона рублей налогов
Самые счастливые - медики и чиновники
В Волгограде простятся с артисткой театра кукол Верой Лозинской
В Волгоградской филармонии и «Старой Сарепте» новое начальство
27-летний волгоградец лишился полмиллиона рублей, поверив звонку из «банка»
Беременной волгоградке выплатят 320 тысяч за увольнение
На юге Волгограда в тяжелой аварии пострадали трое
Обанкротившаяся УК Дзержинского района Волгограда лишилась домов
В центре Волгограда «Лексус» не уступил дорогу ВАЗу
Из-за долга перед ребенком астраханец пошел на обман мигрантов
В Волгограде маршрутка 23а начала ходить до Родниковой долины
Спустя 10 дней поисков под Волгоградом нашли тело 17-летнего подростка
Под Волгоградом по тревоге подняли группу быстрого реагирования мотострелков
Матч «Ротора» в Волгограде вновь побил рекорд посещаемости ФНЛ
Четыре года и нет завода: волгоградский блогер снял убийственное видео о ВГТЗ
Волгоградцы смогут поклониться святыням на выставке «Царицын православный»
Режиссер Александр Тютрюмов снимет фильм о волгоградской актрисе
На юге Волгограда водитель иномарки устроил «паровозик» из четырех машин
Астраханку, собиравшую деньги для террористов, отправили в колонию на 8 лет
В Астрахани поймали аферистку, которая делала из людей липовых инвалидов
Волгоград оказался в числе худших городов для жизни с детьми