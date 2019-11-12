В Волгоградцы жалуются на шум от лифта и холодильников в магазинах

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-12T11:37:27+03:00

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Большинство из нас мечтает после работы отдохнуть. И громкие звуки вряд ли кого-то радуют: будь то гениальный сосед-гитарист или магазин с гудящим холодильником. Когда шум становится невыносимым, люди начинают жаловаться. С начала года за 9 месяцев в Роспотребнадзор по Волгоградской области поступило 172 заявления. Люди возмущались громкой работой систем вентиляции, лифтом, холодильным оборудованием в магазинах, шумом от машин, железной дороги и даже самолета. Кто-то был недоволен громкой музыкой по ночам и стройкой под окнами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, уровень допустимого шума прописан в СанПиНе. И он разный в зависимости от времени суток: с 7 утра до 23 часов один, с 23 часов до 7 утра – другой.

Причем, как сообщают специиалисты, на некоторый шум должны выезжать полицейские, а совсем не сотрудники Роспотребнадзора. Например, на игру на музыкальных инструментах, на взрывы пиротехники, на громкую речь и пение, на аварийный ремонт, на гомон от митингов и демонстраций.

Кому в каком случае жаловаться на шум, можно уточнить по телефону: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU