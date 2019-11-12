В Волгоградской филармонии и «Старой Сарепте» новое начальство

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-12T11:09:13+03:00

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В волгоградской культуре продолжаются кадровые перестановки. Бывший директор областной филармонии получил повышение - Станислав Малых ушел на должность руководителя регионального комитета по культуре. А место директора Волгоградской областной филармонии занял Михаил Ребров. Руководить музеем-заповедником «Старая Сарепта» отныне будет прежний хранитель фондов музея Юлия Красноглазова.

Михаил Ребров - талантливый певец, известный за пределами региона. Поклонники называют его«Золотым голосом». Последние два года он был заместителем директора филармонии. До этого занимал руководящие должности в Эстрадно-театральном агентстве, казачьем и музыкальном театрах.

Юлия Красноглазова в музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает уже четверть века - с 1994 года. Прошла путь от научного сотрудника до главного хранителя фондов.

ИСТОЧНИК KP.RU