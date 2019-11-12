2019-11-12T10:30:06+03:00
Происшествия

27-летний волгоградец лишился полмиллиона рублей, поверив звонку из «банка»

А пенсионерки попались на удочку мошенникам из «пенсионного фонда»
Екатерина МАЛИНИНА
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Мошенники обогатились на 800 тысяч рублей.Мошенники обогатились на 800 тысяч рублей.
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых волгоградцев каждый день. Причем жертвами аферистов становятся не только люди в возрасте, но и молодые граждане. С заявлением в полицию пришел 27-летний житель Ворошиловского района. Молодому человеку на телефон позвонил сотрудник банка и сообщил о взломе его счета. Строгий официальный голос попросил продиктовать данные карты. И парень это сделал. С его счета уже через минуту исчезли все накопления – а это 480 тысяч рублей.

Две пенсионерки лишились 54 и 60 тысяч, когда поверили мужчине, который представился представителем пенсионного фонда. Он пообещал им положенные по закону дополнительные выплаты.

А 62-летняя пенсионерка из Волжского потеряла 72 тысячи, когда доверилась брокеру, который должен был заработать для нее высокий процент. Но в итоге просто выманил деньги.

Полицейские напоминают об осторожности в общении с незнакомыми людьми. Не говорите никому по телефону данные своей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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