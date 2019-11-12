Беременной волгоградке выплатят 320 тысяч за увольнение

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-12T10:25:25+03:00

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Увольнять беременных женщин работодатели права не имеют, кроме случая ликвидации организации. Но волгоградка в апреле все же осталась без работы. Свои права ей пришлось отстаивать через суд. В иске женщина просила восстановить ее в должности медицинского представителя и выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Тракторозаводский районный суд Волгограда встал на сторону беременной и взыскал с работодателя в ее пользу более 309 тысяч рублей зарплаты и еще 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облсуде, женщина была медицинским представителем одной из организаций в Волгограде. По договору ее работа была дистанционной. Офиса и стационарного рабочего места не было. Большую часть времени женщина проводила в разъездах, причем рабочий график могла устанавливать по своему усмотрению. Однако 5 апреля ее уволили за прогул. При этом работница еще в марте отправила начальству справку о беременности. После чего к ней начали предъявлять необоснованные претензии, вынуждая уволиться. Чтобы удержаться на работе, беременной пришлось собирать объяснения у врачей и фармацевтов, с которыми она работала. А повод для увольнения явно был формальным - акт о прогуле составили в самом начале рабочего дня. Поэтому суд встал на сторону незаконно уволенной беременной.

Решение в законную силу не вступило и еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU