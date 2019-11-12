На юге Волгограда в тяжелой аварии пострадали трое

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-12T09:56:52+03:00

Водитель "десятки" в тяжелом состоянии в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Крупная авария в Красноармейском районе произошла 12 ноября в 7 утра. На улице Плеханова,178 столкнулись две машины «Рено Логан» и «десятка». Удар был очень сильным. В результате ДТП пострадали три человека. Больше всех досталось водителю русскоо авто. Он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Врачи борются за его жизнь. Из «Рено» на «скорой» врачи забрали двоих: 25-летнего водителя и его 30-пассажира. Кстати, авто принадлежит охранной организации «Атаман».

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Женщина переходила дорогу рядом с "зеброй".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одно ДТП утром произошло в Дзержинском районе. В 7-35 утра 49-летний водитель на «Приоре» сбил 59-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Женщину доставили в больницу с травмой головы.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. Из-за смены ночных и дневных температура с минуса на плюс в городе и области – туман. Видимость значительно снижается. Учитывайте это, когда отправляетесь в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU