Обанкротившаяся УК Дзержинского района Волгограда лишилась домов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-12T09:34:30+03:00

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УК «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» потрепала волгоградцам, чьи дома находились у нее в управлении, немало нервов. Недавно эта управляющая компания признана банкротом, а Госжилнадзор принял решение об исключении из реестра лицензий сведений об управлении последним многоквартирным домом. Это общепринятая практика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной инспекции, теперь администрации Дзержинского района предстоит созвать общие собрания собственников тех домов, которые официально остались без управляющей компании. Жильцы должны будут выбрать способ управления и управляющую организацию. Если же собрание не состоится или решение на нем не будет принято, в течение месяца администрация района должна выставить дом на открытый конкурс по отбору УК.

В случае, если и конкурс не даст результата, то управляющую компанию местные власти должны будут выбрать сами. В любом случае, свято место пусто не бывает. И на смену одной УК придет другая.

ИСТОЧНИК KP.RU