В центре Волгограда «Лексус» не уступил дорогу ВАЗу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-12T09:30:56+03:00

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Перекресток Комсомольской и проспекта Ленина в числе самых аварийных в городе. Что только власти и ГИБДД не делают, чтобы его обезопасить, но водители все равно бьются. 11 ноября очередное ДТП произошло в половине третьего дня. 60-летний мужчина на «Лексусе» мчался со стороны Современника по проспекту. При повороте направо на водитель элитной иномарки не уступил дорогу 28-летнему парню за рулем ВАЗ 2114.

Машины столкнулись. от удара пострадал 16-летний пассажир русского авто. Его на «скорой» доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии. Это будет сделать не сложно, ведь на этом участке несколько камер видеонаблюдения.

Еще одна аварии случилась в Советском районе. Там столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Поло». В иномарке находилась 9-летняя девочка, которая и пострадала в результате столкновения. Ее доставили в больницу медики, она госпитализирована. Полицейским предстоит разобраться в том, кто виноват в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU