Из-за долга перед ребенком астраханец пошел на обман мигрантов

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-12T09:05:19+03:00

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С заявлением в полицию пришла 32-летняя астраханка. Она просила наказать обманщика. Женщина рассказала, что ее знакомых понадобилось разрешение на временное проживание в РФ. Делать самим было некогда, поэтому она нашла среди знакомых посредника. Мужчина обещал в короткие сроки оформить документы для ее друзей: двух жителей Азербайджана и одного жителя Узбекистана.

Через несколько дней приятель выполнил заказ и попросил за него 120 тысяч рублей. Их мигранты отдали – уж очень нужны были бумаги. Но при первой же проверке выяснилось, что документы не настоящие, а липовые и сделаны очень топорно: распечатаны на принтере, с подписью несуществующего руководителя.

Свою вину мужчина признал. Он пояснил, почему решился на такой шаг. На нем висит долг по алиментам перед ребенком. Именно на его оплату и ушли вырученные деньги.

- Теперь астраханцу предстоит ответить за преступление перед судом, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU