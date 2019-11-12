В Волгограде маршрутка 23а начала ходить до Родниковой долины
Все для людей. Под таким лозунгом городские власти продолжают улучшать транспортную схему Волгограда. на этот раз изменения коснулись маршрута 23а. Микроавтобусы ходили от Ашана в Дзержинском района до Тулака. Но путь решили удлинить. Теперь транспорт отправится до Родниковой долины. На Тулака он заезжать не будет, а под тоннелями проедет до Электролесовской, оттуда свернет направо на Краснопреснескую, выедет на 2-й Продольной в районе Нефтяного техникума, затем отправится к конечному пункту – новому микрорайону. Интервал движения составит 8-10 минут, количество машин обещают увеличить.
Таким образом чиновники пытаются увеличить количество транспорта в ЖК. Сейчас в «долине» на маршрутку по утрам выстраиваются большие очереди из желающих уехать. Теперь они должны стать меньше.
Проблему бы решила новая дорога, которая напрямую соединила комплекс с проспектом Университетским, но в следующем году ее начнут только проектировать, а построят не раньше, чем через года 2-3.
ИСТОЧНИК KP.RU