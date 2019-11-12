2019-11-12T08:27:07+03:00
Общество

В Волгограде маршрутка 23а начала ходить до Родниковой долины

Интервал движения составит 10 минут
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь добраться до Родниковой долины будет проще. Фото: администрация Волгоградской областиТеперь добраться до Родниковой долины будет проще. Фото: администрация Волгоградской области
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Все для людей. Под таким лозунгом городские власти продолжают улучшать транспортную схему Волгограда. на этот раз изменения коснулись маршрута 23а. Микроавтобусы ходили от Ашана в Дзержинском района до Тулака. Но путь решили удлинить. Теперь транспорт отправится до Родниковой долины. На Тулака он заезжать не будет, а под тоннелями проедет до Электролесовской, оттуда свернет направо на Краснопреснескую, выедет на 2-й Продольной в районе Нефтяного техникума, затем отправится к конечному пункту – новому микрорайону. Интервал движения составит 8-10 минут, количество машин обещают увеличить.

Таким образом чиновники пытаются увеличить количество транспорта в ЖК. Сейчас в «долине» на маршрутку по утрам выстраиваются большие очереди из желающих уехать. Теперь они должны стать меньше.

Проблему бы решила новая дорога, которая напрямую соединила комплекс с проспектом Университетским, но в следующем году ее начнут только проектировать, а построят не раньше, чем через года 2-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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