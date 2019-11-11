Спустя 10 дней поисков под Волгоградом нашли тело 17-летнего подростка
До последнего родители и знакомые 17-летнего Артема Колгатина из Волгограда надеялись на чудо: что подросток жив и просто «загулялся». Но чуда не случилось. 11 ноября тело мальчишки обнаружили в лесополосе Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Фото группы ВолгоСпас - поиск пропавших детей.
Напомним, парень пропал еще 30 октября. Молодой человек ушел из дома и больше его никто не видел. Проживал он в Советском районе областного центра. К поискам подключилась не только полиция, но и опытные волонтеры. Активисты группы «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» распространяли ориентировки, несколько раз собирались и прочесывали местность, пока полиция опрашивала всех знакомых и даже малознакомых Артема. Но мальчишка, как в воду канул.
Обнаружили его правоохранители в лесополосе у хутора Бобры. О причине смерти подростка пока не говорят. Это станет известно только после заключения судмедэкспертизы. По некоторым данным, признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU