Спустя 10 дней поисков под Волгоградом нашли тело 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 22:30 2019-11-11T22:31:37+03:00

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До последнего родители и знакомые 17-летнего Артема Колгатина из Волгограда надеялись на чудо: что подросток жив и просто «загулялся». Но чуда не случилось. 11 ноября тело мальчишки обнаружили в лесополосе Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Фото группы ВолгоСпас - поиск пропавших детей.

Напомним, парень пропал еще 30 октября. Молодой человек ушел из дома и больше его никто не видел. Проживал он в Советском районе областного центра. К поискам подключилась не только полиция, но и опытные волонтеры. Активисты группы «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» распространяли ориентировки, несколько раз собирались и прочесывали местность, пока полиция опрашивала всех знакомых и даже малознакомых Артема. Но мальчишка, как в воду канул.

Обнаружили его правоохранители в лесополосе у хутора Бобры. О причине смерти подростка пока не говорят. Это станет известно только после заключения судмедэкспертизы. По некоторым данным, признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU