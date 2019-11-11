2019-11-11T19:55:48+03:00
Политика

Под Волгоградом по тревоге подняли группу быстрого реагирования мотострелков

Военные уничтожили условного противника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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Рано утром 10 ноября в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поступило сообщение от дежурной смены о том, что на территорию воинской части прорвался противник. К счастью, это была легенда в рамках учения, и противник был условным. Но все остальное - реальное.

- По тревоге была поднята Группа быстрого реагирования мотострелкового соединения. Подразделение блокировало и уничтожило до 10 человек условного противника, проникшего на территорию военного городка и пытавшегося захватить штаб, - отчитались об удачно проведенных учениях в пресс-службе Южного военного округа.

В тактических учениях были задействованы также дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а также личный состав, который из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника на захваченной территории.

- В ходе тренировки отработали приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи, действия по идентификации обнаруженных самодельных взрывных устройств, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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