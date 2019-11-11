Волгоградцы смогут поклониться святыням на выставке «Царицын православный»

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-11T18:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Совершить своеобразное паломничество по монастырям и храмам России, не выезжая за пределы города, волгоградцы смогут на православной выставке «Царицын православный», которая пройдет с 16 по 24 ноября 2019 в Экспоцентре (Дворец спорта). Свои подворья здесь представят более сотни святых обителей. По благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора посетители смогут не только выбрать православную литературу и церковную утварь, иконы и собранные с молитвой мед и лекарственные травы, но и поклониться святыне, и помолиться о благополучии в семье, о рождении и о здоровье детей. На выставку привезут ковчег с частицами мощей Веры, Надежды и Любови из московского Николо-Перервинского монастыря.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, на выставке представят большую экспозицию книг от православных издательств и фотовыставку «Церковь, Духовенство. Война». Также каждый день здесь будут проходить молебны, концерты, показы фильмов. По традиции смогут посетители и пообщаться с батюшкой. 16 и 17 ноября посетителей ждет встреча с отцом Артемием Владимировым, 22 и 23 ноября - с проповедником и миссионером протоиереем Олегом Стеняевым.

ИСТОЧНИК KP.RU