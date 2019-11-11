2019-11-11T18:14:46+03:00
Общество

Волгоградцы смогут поклониться святыням на выставке «Царицын православный»

Выставка пройдет в Экспоцентре с 16 по 24 ноября 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Посетители смогут поклониться иконам и пообщаться с батюшкой.Посетители смогут поклониться иконам и пообщаться с батюшкой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Совершить своеобразное паломничество по монастырям и храмам России, не выезжая за пределы города, волгоградцы смогут на православной выставке «Царицын православный», которая пройдет с 16 по 24 ноября 2019 в Экспоцентре (Дворец спорта). Свои подворья здесь представят более сотни святых обителей. По благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора посетители смогут не только выбрать православную литературу и церковную утварь, иконы и собранные с молитвой мед и лекарственные травы, но и поклониться святыне, и помолиться о благополучии в семье, о рождении и о здоровье детей. На выставку привезут ковчег с частицами мощей Веры, Надежды и Любови из московского Николо-Перервинского монастыря.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, на выставке представят большую экспозицию книг от православных издательств и фотовыставку «Церковь, Духовенство. Война». Также каждый день здесь будут проходить молебны, концерты, показы фильмов. По традиции смогут посетители и пообщаться с батюшкой. 16 и 17 ноября посетителей ждет встреча с отцом Артемием Владимировым, 22 и 23 ноября - с проповедником и миссионером протоиереем Олегом Стеняевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом по тревоге подняли группу быстрого реагирования мотострелков
Матч «Ротора» в Волгограде вновь побил рекорд посещаемости ФНЛ
Четыре года и нет завода: волгоградский блогер снял убийственное видео о ВГТЗ
Режиссер Александр Тютрюмов снимет фильм о волгоградской актрисе
На юге Волгограда водитель иномарки устроил «паровозик» из четырех машин
Астраханку, собиравшую деньги для террористов, отправили в колонию на 8 лет
В Астрахани поймали аферистку, которая делала из людей липовых инвалидов
Волгоград оказался в числе худших городов для жизни с детьми
Волгоградка занимала у стариков на несуществующих детей и придуманные операции
На проблемы экологии Волгоградской области в 2020 году потратят 3,3 миллиарда рублей
11 ноября стартует новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!»
В Волгограде прокуратура через суд вернула 90-летнему ветерану выплату ко Дню Победы
В Волгограде помощник капитана сухогруза упал за борт и погиб
Пьяная санитарка выпала с 3 этажа больницы в Астрахани
На Центральной набережной появятся светодиодные качели-кольца
За липовую справку от нарколога мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Астрахани дагестанец вез на продажу 263 осетра
11 ноября открывают движение по мосту Волжской ГЭС
Волгоградские следователи нашли убийцу 84-летнего старика
В Волжском лихач сбил пятиклассника на самокате и сбежал
Под Волгоградом ночью столкнулись две фуры: дальнобойщик в больнице
В Волгограде третьи сутки ищут пропавшую пенсионерку
Волгоградцы выберут лучшего игрока в матче «Ротора» против «Чертаново»
У волжанина изъяли «Audi Q7» за долг перед банком в 1,2 миллиона рублей
Под Волгоградом водитель «Рено» отвлекся на магнитолу и врезался в «КамАЗ»
В 35 миллионов обойдется обследование места для строительства ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Под Волгоградом в столкновении двух фур пострадал мужчина
Волгоградский театр кукол поедет с гастролями в Махачкалу