2019-11-11T17:39:12+03:00
Звезды

Режиссер Александр Тютрюмов снимет фильм о волгоградской актрисе

Картину он делает в соавторстве с волгоградской выпускницей ВГИИК
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Александра Тютрюмова, где он вместе с волгоградкой - соавтором новой киноленты.Фото с личной странички Александра Тютрюмова, где он вместе с волгоградкой - соавтором новой киноленты.
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Александра Тютрюмова, которого россияне больше помнят, как подполковника милиции Егорова из «Убойной силы», в Волгограде уже принимают как родного. Актер и режиссер является профессором Волгоградского государственного института искусств и культуры и уже снял в нашем городе не одну киноленту. И вот объявил о начале новой работы: Тютрюмов вместе с выпускницей ВГИИК (которая уже является режиссером кинокомпании «Урсус-фильм») Кристиной Бредихиной снимет фильм об одной из волгоградских актрис. Подробностей авторы пока не раскрывают. Но именитый режиссер в соцсетях уже расхвалил талантливых волгоградских молодых актеров.

- В минувшие выходные в Волгограде прошли первые съёмки фильма из цикла Александра Тютрюмова «При жизни признанный талант». В качестве актеров в новой киноленте задействованы студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры, - добавляют «КП-Волгоград» в областном комитете культуры.

Напомним, в прошлом году Тютрюмов снял в Волгограде фильм о поселении гернгутеров под названием «Сарепта. Жемчужина Волги». И наши студенты ВГИИК тоже там снимались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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