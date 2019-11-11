Режиссер Александр Тютрюмов снимет фильм о волгоградской актрисе

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-11T17:39:12+03:00

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Александра Тютрюмова, которого россияне больше помнят, как подполковника милиции Егорова из «Убойной силы», в Волгограде уже принимают как родного. Актер и режиссер является профессором Волгоградского государственного института искусств и культуры и уже снял в нашем городе не одну киноленту. И вот объявил о начале новой работы: Тютрюмов вместе с выпускницей ВГИИК (которая уже является режиссером кинокомпании «Урсус-фильм») Кристиной Бредихиной снимет фильм об одной из волгоградских актрис. Подробностей авторы пока не раскрывают. Но именитый режиссер в соцсетях уже расхвалил талантливых волгоградских молодых актеров.

- В минувшие выходные в Волгограде прошли первые съёмки фильма из цикла Александра Тютрюмова «При жизни признанный талант». В качестве актеров в новой киноленте задействованы студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры, - добавляют «КП-Волгоград» в областном комитете культуры.

Напомним, в прошлом году Тютрюмов снял в Волгограде фильм о поселении гернгутеров под названием «Сарепта. Жемчужина Волги». И наши студенты ВГИИК тоже там снимались.

ИСТОЧНИК KP.RU