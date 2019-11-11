2019-11-11T17:24:09+03:00
Происшествия

На юге Волгограда водитель иномарки устроил «паровозик» из четырех машин

В больницу с места ДТП увезли виновника аварии и его пассажирку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Четыре иномарки вдребезги, рядом медики грузят в «скорую» чуть живых мужчину и женщину, наблюдают за всем этим глазеющие очевидцы. Вот такое утро было сегодня, 11 ноября, в Кировском районе Волгограда. В частности, на улице Колосова, где водитель иномарки собрал в «паровозик» четыре машины.

Случилось это примерно в 10.20. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, авария произошла по вине слишком резвого и невнимательного 57-летнего водителя «Хендэ Солярис». Он мчался со стороны улицы Лавровая в сторону улицы Губкина, да так торопился, что не успел вовремя остановиться перед притормозившим впереди автомобилем «Грейт Волл» и врезался в него. «Китайца» от удара отбросило на «Митсубиси ASX», а ее на дорогущий «Лексус RX450H».

К счастью, все остались живы в этом замесе. Правда, водителю-виновнику ДТП и его спутнице придется какое-то время провести на больничной койке.

- Водителя увезли в больницу №15 с тупой травмой живота, а у его 52-летней пассажирки медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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