2019-11-11T16:27:56+03:00
Происшествия

Астраханку, собиравшую деньги для террористов, отправили в колонию на 8 лет

Многодетная женщина отправляла деньги исламистам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока одни пытаются избавить мир от террористов ИГИЛа* (запрещенная в России организация), другие - собирают деньги на их нужды. Одну такую приверженку поймали недавно в Астрахани. Женщине из Камызякского района Астраханской области всего 32 года и она многодетная мама, но это не остановило ее, когда она стала членом законспирированной ячейки игиловцев*. Как установили сотрудники УФСБ, астраханка собирала средства для финансирования деятельности этой организации в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

- С 2016 года по февраль 2019 года женщина в закрытых чатах «Телеграмма» размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя запрещенного в России исламского фонда. Всего она смогла собрать более 200 тысяч рублей. Кроме того, в своем телеграмм-канале она распространяла аудиовидеоматериалы экстремистской направленности, - уточняют «КП-Волгоград» следователи СУ СК по региону.

По ее делу опросили более 70 человек, в том числе проживающие на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики, Мурманской и Московской области.

Сегодня суд Северо-Кавказского окружного военного суда признал астраханку виновной по статье 205.1 УК РФ части 1.1 и приговорил к 8 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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