В Астрахани поймали аферистку, которая делала из людей липовых инвалидов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-11T16:03:33+03:00

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Пока существуют доверчивые люди, пока будут и мошенники, которые на них наживаются. В Астрахани 34-летняя женщина решила «сыграть» на человеческой жадности и лени: она предлагала за «энную» сумму оформить им инвалидность. А что - халява: государство платит пособия и предоставляет всевозможные льготы, можно вообще не работать. Так думали и те, кто обращался за помощью к мошеннице.

- Суммы брала астраханка за свои услуги разные - от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Правда, никому ничего женщина так и не оформила, так как не имела на то никаких возможностей. Да и не собиралась она ничего делать, а просто тратила чужие деньги на свои нужды, - поясняют «КП-Волгоград» в Астраханской областной прокуратуре.

Всего следователи насчитали девять пострадавших. Среди них и жители Астраханской области, и Чечни и Дагестана.

- Двум гражданам обвиняемая изготовила фиктивные справки об инвалидности с индивидуальной программой реабилитации, - уточняют в ведомстве.

Теперь она на скамье подсудимых. Ее обвиняют по двум статьям: «мошенничество, совершенное с причинение крупного и особо крупного размера» и «изготовление официального документа, предоставляющего права, в целях его использования».

ИСТОЧНИК KP.RU