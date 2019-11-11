2019-11-11T15:33:55+03:00
Общество

Волгоград оказался в числе худших городов для жизни с детьми

В нашем городе очень мало детской инфраструктуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде очень мало благоустроенных для детей дворов.В Волгограде очень мало благоустроенных для детей дворов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоград опять в числе худших среди городов России. Причем в новом рейтинге наш «миллионник» уступил не только мегаполисам, но и городам, значительно уступающим нашему по численности населения. На этот раз Волгоград в аутсайдерах рейтинга по комфорту жизни семей с детьми.

Составили этот рейтинг эксперты Domofond.ru. Они обзвонили жителей 200 крупнейших по численности городов России, попросили оценить по 10-балльной шкале инфраструктуру для детей в их районе (имелось ввиду наличие игровой площадки, детской поликлиники, детсада, школы и прочего необходимого для комфортной жизни. Средний балл по России - 6,6. Волгоград не дотянул даже до этого показателя, набрав всего 6,4 балла.

Причем почти во всех городах-миллионниках более развитая инфраструктура, чем в среднем по государству. Исключение - Волгоград, Челябинск и Омск (у всех по 6,4 балла). Ростову его жители поставили 6,6 баллов, Самаре - 6,8, Краснодару - 6,7.

Ну а лидерами рейтинга стали Москва (8 баллов), Тюмень (7,9) и Мытыщи (7,8). Из мегаполисов (минус столица) - Санкт-Петербург (7,4), Красноярск (7,2) и Новосибирск (7,1). Там комфортнее всего жить с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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