Волгоградка занимала у стариков на несуществующих детей и придуманные операции

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-11T15:08:45+03:00

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Во Фролово вынесли приговор 25-летней девушке. Ее осудили за обман пенсионеров. Действовала волгоградка примерно по одной схеме. Сначала знакомилась с пенсионерами: это мог быть магазин или лавочка на улице. Она умела обаять стариков разговорами «за жизнь», затем говорила, что готова помочь им по хозяйству. Причем безвозмездно, из уважения. Сначала девица действительно ходила в магазин, покупала продукты, могла даже убраться. А затем начинала просить денег. Во время разговора упоминала, что деткам нечего есть, что не на что купить на зиму одежду. И старики верили. Отдавали скопленные рубли. Хотя ни дочек, ни сыночков у дамы не было.

Однажды она попросила у старушки деньги на срочную операцию, которая якобы ей была нужна. 30 тысяч оказались на ее карте. Как только молодая женщина получала желаемое, она исчезала из жизни стариков.

Несколько человек на нее все-таки пожаловались в полицию. Ведь в большинстве деньги она занимала, но не отдавала. За три года похождений по старушкам и дедушкам волгоградка обогатилась на 380 тысяч рублей.

В отношении мошенницы возбудили уголовное дело. Суд вынес решение: 4 года колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU