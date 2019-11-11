На проблемы экологии Волгоградской области в 2020 году потратят 3,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-11T15:01:40+03:00

Деньги пойдут на новые плотины, на берегоукрепление, на ликвидацию свалок и прочее

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Приятно отметить, что в последние годы вопросам экологии в Волгоградской области стали уделять внимание: убрали десятки свалок, расчистили ерики, взялись за Волгу. В следующем году, как обещают власти, эта работа будет продолжена. На мероприятия в сфере экологии в проекте областного бюджета предусмотрено 3,3 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в текущем году.

Например, намерены построить переливную плотину в хуторе Невидимка и водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме, продолжить расчистку озер и ериков. В частности, 74 миллиона рублей пойдут на софинансирование мероприятий по реабилитации реки Арчеда во Фроловском районе (работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», к реализации которого регион приступает в 2020 году). Также деньги пойдут на ликвидацию свалок, на проведение мониторинга атмосферного воздуха, на капремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепление и прочее.

- Заложили средства и на расчистку пруда Плотинка в Светлоярском районе. Также предусмотрели финансы на реконструкцию и восстановление лесозащитной полосы, расположенной между бывшим заводом БВК и рабочим поселком Светлый Яр, - отмечают в Волгоградской областной думе.

Напомним, что после череды митингов и массовых жалоб во все инстанции от жителей Светлоярского района, областные власти разработали отдельную экологическую программу для этого района.

Изучив детально все запланированные мероприятия, парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной Думе принять законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU