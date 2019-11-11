2019-11-11T14:30:26+03:00
Общество

В Волгограде прокуратура через суд вернула 90-летнему ветерану выплату ко Дню Победы

Дедушке отказали в Пенсионном фонде
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В прокуратуру Центрального района Волгограда с жалобой на пенсионный фонд пришел пожилой мужчина. Пенсионер посетовал, что ему отказали выплатить 10 тысяч рублей (единоразовая выплата) ко Дню Победы. Заявили, мол, дедушка не относится к категории ветеранов и ему не положено. На самом же деле мужчина имеет полное право называться ветераном и получать все положенные по закону выплаты и льготы.

Дело в том, что этот волгоградец принимал участие в боевых операциях по ликвидации национального подполья на территории Союзных Республик в составе военной части с февраля по апрель 1951 года. А в федеральном законе «О ветеранах» сказано следующее6 «к участникам Великой Отечественной войны, наряду с иными категориями граждан отнесены также лица, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года». И волгоградец как раз попадает в эту категорию.

Прокуратура подала иск в суд с требованием восстановить законные права ветерана. - Центральный районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Однако, решение в законную силу не вступило в связи с обжалованием со стороны ответчика, - уточняют в волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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