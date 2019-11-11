2019-11-11T14:30:36+03:00
Происшествия

В Волгограде помощник капитана сухогруза упал за борт и погиб

Следователи проводят проверку по факту смерти в речном порту
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сухогруз стоял на рейде на юге Волгограда. Фото: СКРСухогруз стоял на рейде на юге Волгограда. Фото: СКР
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Трагедия произошла на Волге ранним утром в субботу 9 ноября. Сразу два человека упали за борт с сухогруза «Сухиничи», который стоял на рейде в акватории реки в южной части Волгоградав, в Красноармейском районе . Один из речников - 60-летний второй помощник капитана - не смог выбраться из воды и погиб. По какой причине в речном порту утонул человек, который всю жизнь провел на реке, сейчас выясняют следователи Южного следственного управления на транспорте СК России.

Известно, что второй помощник капитана был сотрудником компании ООО «Волгофрахт», зарегистрированной в Ульяновске. Этой компании принадлежит и сухогруз «Сухиничи».

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

По окончанию проверки следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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