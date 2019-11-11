Пьяная санитарка выпала с 3 этажа больницы в Астрахани

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-11T12:56:18+03:00

Две недели медики боролись за ее жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следственный комитет Астраханской области проводит проверку по факту гибели 51-летней. Женщина умерла в больнице – 2 недели врачи боролись за ее жизнь.

ЧП произошло 26 октября. У женщины, которая работает в ГКБ №2 санитаркой, была смена. Так как никого из начальства в субботу не было, женщина решила расслабиться. Не известно, сколько она в этот вечер выпила. Но когда она села на окно курить, то не удержалась и выпала с третьего этажа на асфальт. Астраханка получила многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую и ушиб головного мозга.

Очевидцы вызвали бригаду, которая донесла женщину до реанимации. Но последствия падения были очень серьезными. 9 ноября пациентка умерла.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства ЧП, - сообщили "КП-Волгоград" в ведомстве.

Кроме того, внутреннее разбирательство прошло и в самой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU