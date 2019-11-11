2019-11-11T12:34:43+03:00
Общество

На Центральной набережной появятся светодиодные качели-кольца

Рабочие начали монтаж конструкций
Екатерина МАЛИНИНА
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На набережной появятся еще одни качели.На набережной появятся еще одни качели.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоград сильно изменился за последние несколько лет. Это особенно заметно в центре города. Реконструкция затронула Центральную набережную. Причем до сих пор продолжает преображаться. Власти города сообщили, что напротив Музыкального театра на нижней аллее приступили к возведению нового арт-объекта. Здесь через несколько дней появятся светодиодные качели-кольца с неоновой подсветкой.

Специалисты сейчас бетонируют металлоконструкции. Сделают качели из металла и устойчивого пластика. Дизайн их разработали с учетом общей концепции набережной, и они, по замыслу авторов, идеально впишутся в окружающее пространство.

Всего будет 10 подобных объектов.

Напомним, Набережная преобразилась в этом году. Здесь появился плоскостной фонтан, садовые качели, пруд с золотыми рыбками. Также установили в парке и скамьи-диваны необычной формы. Они должны были быть итальянскими, но в итоге их сделала российская компания. Сейчас, кстати, прокуратура выясняет насколько законно подрядчик сэкономил на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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