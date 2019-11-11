За липовую справку от нарколога мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-11T12:07:10+03:00

Он купил ее для получениz лицензии на оружие

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Чтобы стать хозяином ружья, нужно собрать несколько справок. Дело это хлопотное, затратное во времени и по деньгам. И, к сожалению, многие готовы идти на преступление, ради того, чтобы получить нужную бумажку. Житель Волжского купил медицинское заключение об отсутствии в его организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Сам он в больницу даже не ходил и с врачом-наркологом не встречался. Затем с этой справкой он пришел получать лицензию – очень хотел купить ружье.

Но о подлоге стало известно правоохранительным органам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ.

- Суд Волжского рассмотрел все обстоятельства преступления и назначил мужчине штраф – 15 тысяч рублей, -рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Кстати, у волжанина еще есть время обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU