В Астрахани дагестанец вез на продажу 263 осетра

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-11T11:45:09+03:00

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Борьба с рыбной мафией идет в Астрахани несколько десятков лет. Масштабы ее помельчали – рыбы стало меньше в разы. Но все равно находятся те, кто ловит осетров, несмотря на многочисленные запреты. Очередную партию редкой рыбы задержали в Астрахани.

Сотрудники УФСБ по Астраханской области смогли выйти на 25 –летнего жителя республики Дагестан. В грузовике у мужчины был обустроен тайник. В нем хранились 263 осетра весом более 800 килограммов. Все это собирались продавать в других регионах страны. Особенно ценятся астраханские деликатесы в Москве.

Материалы проверки силовики передали в Пограничное управление ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области. Уже им предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела. Кстати, вся рыба выращена не на специальных прудах, а поймана в прикаспийской зоне и на самом Каспии.

ИСТОЧНИК KP.RU