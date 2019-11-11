11 ноября открывают движение по мосту Волжской ГЭС

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-11T10:41:17+03:00

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Для автомобилистов каждая поездка через Волжскую ГЭС в этом году была настоящим испытанием. Власти приступили к долгожданному и необходимому ремонту. Для этого пришлось перекрыть частично движение. Как итог – огромные пробки. Но водители могут облегченно вздохнуть, 11 ноября с 15-00 дорогу откроют полностью. С проезжей части уберут водоналивные блоки. Накануне здесь уложили верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, толщина которого шесть сантиметров.

В ближайшее время дорожники также закрепят барьерное ограждение нанесут временную разметку. Но для этого проезжую часть перекрывать уже не будут. всего же за полгода отремонтировали участок длиной 577 метров, провели демонтаж деформационных швов, забетонировали их, сделали опалубку и армирование внутренних конструкций, укрепили сточный треугольник, сделали опалубку.

Снова работу на дороге продолжат уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU