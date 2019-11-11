Волгоградские следователи нашли убийцу 84-летнего старика

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-11T09:44:18+03:00

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Старики в деревне – самые богатые люди. Особенно те, кто старше 80. Поэтому к ним чаще всего идут местные алкаши просить деньги взаймы на выпивку. 7 ноября в одном из домов села Терса Еланского района нашли 84-летнего хозяина. Мужчина умер не от старости, а от 7 ударов по голове. В доме было все перевернуто вверх дном – кто-то искал ценные вещи. Следователи изучили место преступления, затем опросили местных жителей и вышли на 34-летнего соседа погибшего.

Мужчина нигде не работал, часто уходил в запой. 6 ноября он пришел к пожилому односельчанину, чтобы занять деньги: опохмелиться было не на что. Но старик отказал и стал выгонять просителя. Гость разозлился, схватил топор и кувалду и стал бить пенсионера по голове. Жертва умерла через пару минут. После этого убийцы обыскал дом, нашел 2,5 тысячи рублей, которые и потратил в ближайшем магазине.

- Сейчас подозреваемый арестован, он признался в преступлении. Следователи изучают все обстоятельства убийства, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU