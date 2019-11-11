В Волжском лихач сбил пятиклассника на самокате и сбежал

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-11T09:12:43+03:00

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ДТП произошло в 10-40 утра в Волжском. Водитель ехал по улице Дружбы в сторону улицы Александрова. Машина начала сворачивать во двор. В это время так катался мальчишка на самокате. 11-летний ребенок не заметил машину. Автомобиль сбил пятиклассника. Но вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшему, владелец авто дал задний ход и уехал.

Пареньку сильно досталось. Ему потребовалась помочь медиков. Школьника доставили в больницу. А сбежавшего водителя ищут сотрудники полиции.

Еще одно ДТП произошло около шести утра на саратовской трассе. 21-летний парень на «Ладе Гранте» сбил 64-летнего пешехода, который вышел из машину и решил перебежать дорогу. Удар был сильным, шансов выжить у мужчины не было. Он погиб на месте. Сейчас сотрудник ГУ МВД по Волгоградской области выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU