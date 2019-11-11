Под Волгоградом ночью столкнулись две фуры: дальнобойщик в больнице

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-11T08:56:34+03:00

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Авария на федеральной дороге Р-22 «Каспий» в Городищенском районе произошла около трех часов ночи. 38-летний дагестанец на грузовике «Вольво» мчался из Волгограда в сторону Москвы. Мужчина слишком близко подъехал к другой фуре – «Скании». Когда ее водитель сбавил скорость, дальнобойщик на большой скорости врезался в нее. Удар был сильным. Водители вызвали на место сотрудников полиции, скорую помощь. Медики потребовались водителю «Скании». Они доставили пострадавшего в больницу.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Дзержинском районе. Около 11 часов вечера 19-летний парень на «ВАЗ2115» ехал по улице Качинцев в сторону Московской. Он решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра и врезался в «Гранту», за рулем которой был 21-летний парень. Водители не пострадали, досталось пассажирке «пятнадцатой». Ее увезли на «скорой» в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU