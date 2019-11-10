2019-11-10T17:03:11+03:00
Общество

В Волгограде третьи сутки ищут пропавшую пенсионерку

Горожан просят оказать любое содействие в поиске 83-летней женщины
Юлия Данильченко
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Фото: группа Лиза АлертФото: группа Лиза Алерт
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83-летняя Анна Кудряшова из Волгограда пропала еще 7 ноября. Женщина просто ушла из дома и не вернулась. Родственники сразу же забили тревогу и обратились в полицию. К поискам исчезнувшей пенсионерки подключились и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Известно, что в день пропажи Анна была одета в серо-зеленое болоневое пальто, на ней были черные брюки, ботинки и платок. С собой женщина взяла сумку через плечо под цвет верхней одежды. Глаза у нее зеленые, волосы седые, телосложение полное. Рост пропавшей около полутора метров. Из особых пример близкие отметили то, что женщина всегда заплетает косу, а поверх надевает платок.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анны Кудряшовой, стоит сообщить либо в полицию по номеру «112» или непосредственно волонтерам, которые также ищут пенсионерку. Номер для контактов – 8-953-125-88-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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