Волгоградцы выберут лучшего игрока в матче «Ротора» против «Чертаново»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-10T14:18:57+03:00

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После ничьей в игре с «Чертаново» волгоградскому «Ротору» удалось занять третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. Битва с противником, за которой на «Волгоград Арене» наблюдали почти пятнадцать тысяч фанатов, была жесткой, но сине-голубым удалось уйти с футбольного поля непобежденными.

На официальной страничке ФК «Вконтакте» сегодня открыли голосование: волгоградцам предложили выбрать самого лучшего игрока по итогам матча с «Чертаново». Напомним, единственный гол сумел забить Мухаммад Султонов. Помимо него в команду вошли Нестеренко, Николаев, Байрыев, Удалый, Ненахов, Султонов, Песегов, Фатуллаев, Ткачук, Горбунов, Саная, а также вышедшие на замену Евсеев, Муллин, Алейник, Попов.

Нужно написать фамилию игрока, который по вашему мнению проявил себя лучше всех. По итогам организаторы огласят имя победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU