2019-11-10T12:19:10+03:00
Общество

У волжанина изъяли «Audi Q7» за долг перед банком в 1,2 миллиона рублей

Мужчина взял кредит и оставил машину в залоге
Юлия Данильченко
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Судебным приставам пришлось организовать целое расследование, чтобы арестовать «Audi Q7», принадлежавшую должнику из Волжского. Долгое время владелец иномарки прятал «ласточку» от служителей правопорядка и не спешил погашать кредит в банке, где взял приличную сумму, оставив под залог автомобиль.

1,2 миллиона рублей одобрил «Локо-Банк». Через какое-то время заемщик перестал вносить ежемесячные платежи, тогда пришлось идти на крайние меры – изымать имущество. Понимая, что останется без иномарки, волжанин решил отдать на время машину своему другу из Краснооктябрьского района Волгограда. Волжские приставы долго искали «Audi Q7».

- Должностным лицом составлен акт описи и ареста имущества, которое впоследствии было изъято и передано на ответственное хранение представителю банка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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