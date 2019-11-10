Под Волгоградом водитель «Рено» отвлекся на магнитолу и врезался в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-10T10:57:21+03:00

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По собственной невнимательности 20-летний парень едва не лишился жизни: он отвлекся на магнитолу и на полной скорости протаранил фуру. ДТП случилось в Ленинском районе Волгоградской области 9 ноября около девяти часов вечера.

Молодой человек находился за рулем «Рено Логан» и направлялся из Волгограда в сторону Астрахани. На 85-ом километре дороги он решил переключить музыку и опустил глаза на магнитолу. Водитель был уверен, что ничего страшного не произойдет, но не успел он переключить песню, как его легковушка врезалась в «КамАЗ», ехавший попутно.

Очевидцы аварии вызвали врачей и полицейских. Прибывшие медики решили срочно госпитализировать лихача - он получил серьезные увечья.

- В результате ДТП водитель автомашины «Рено Логан» доставлен в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU