В 35 миллионов обойдется обследование места для строительства ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-10T10:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте госзакупок опубликован конкурс на выполнение работ перед строительством гидротехнического сооружения в Волго-Ахтубинской пойме. Стоимость их составляет почти 35 миллионов рублей, а выполнит их АО «Институт Гидропроект».

В рамках этого проекта на выделенные средства подрядчик обследует пойму, проведет инженерно-геологические изыскания и разработает проектную документацию перед обводнением водного объекта. Напомним, заняться губернатор Андрей Бочаров обозначил проблему и озвучил задачи еще в августе 2019 года. После работ станет ясно, как же будет выглядеть новая ГТС. Есть вариант строительства сооружения с расчетным расходом не менее 100 м3/с, также шлюза-регулятор и пяти насосных станций.

В 2020 году специалисты уже предоставят полный проект, а еще через год начнется его активное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU