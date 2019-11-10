2019-11-10T10:42:52+03:00
Общество

В 35 миллионов обойдется обследование места для строительства ГТС в Волго-Ахтубинской пойме

Сами работы должны начаться в 2021 году
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок опубликован конкурс на выполнение работ перед строительством гидротехнического сооружения в Волго-Ахтубинской пойме. Стоимость их составляет почти 35 миллионов рублей, а выполнит их АО «Институт Гидропроект».

В рамках этого проекта на выделенные средства подрядчик обследует пойму, проведет инженерно-геологические изыскания и разработает проектную документацию перед обводнением водного объекта. Напомним, заняться губернатор Андрей Бочаров обозначил проблему и озвучил задачи еще в августе 2019 года. После работ станет ясно, как же будет выглядеть новая ГТС. Есть вариант строительства сооружения с расчетным расходом не менее 100 м3/с, также шлюза-регулятор и пяти насосных станций.

В 2020 году специалисты уже предоставят полный проект, а еще через год начнется его активное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У волжанина изъяли «Audi Q7» за долг перед банком в 1,2 миллиона рублей
Под Волгоградом водитель «Рено» отвлекся на магнитолу и врезался в «КамАЗ»
Под Волгоградом в столкновении двух фур пострадал мужчина
Волгоградский театр кукол поедет с гастролями в Махачкалу
Приют «Дино» приглашает волгоградцев на уроки кинологии
Рабочая неделя в Волгограде начнется с туманов
Для волгоградцев запустили «горячую линию» ко Дню качества
В британском Ковентри открылась площадь Волгограда
В Волжском УК наказали на 125 тысяч рублей за аварийный балкон
В интерактивном музее Волгограда покажут редкие иконы 12-18 веков
С начала года в Волгоградской области спасли 250 утопающих
В Волгоградскую область на смену бабьему лету идут заморозки
Прокуратура наказала камышинских ветеринаров за плохую борьбу с АЧС
В Волжском на две недели перекроют улицу Пушкина: автобусы пустят в объезд
Под Волгоградом разбился байкер без прав
В Астрахани на пожаре погиб 37-летний мужчина
В Астрахани еще одного врача-психиатра осудили за халатность
Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
Стали известны подробности крупной аварии с маршруткой в Волжском
Волгоградская область попала в ТОП-15 регионов по числу приверженцев ЗОЖ
За сутки на волгоградских дорогах в ДТП пострадали двое детей
В Волжском разыскивают воров, укравших деньги из сейфа директора
В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо
В Астрахани замдиректор украл у компании солярки на 38 миллионов рублей