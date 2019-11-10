Под Волгоградом в столкновении двух фур пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-10T10:03:22+03:00

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В трех авариях, которые произошли на трассах Волгоградской области 9 ноября, пострадали 4 человека. 47-летний водитель «Скании» попал в больницу после ДТП в Городищенском районе. Около трех часов ночи он ехал по федеральной дороге «Каспий» не нарушая правил движения. На 926-ом километре в его фуру врезался другой грузовик, который ехал позади.

Как выяснилось, 38-летний водитель «Вольво» попросту проигнорировал правило о соблюдении безопасной дистанции. Возможно, он хотел пойти на обгон и зацепил другую фуру, или же просто был невнимателен. Сразу после ДТП на место приехали врачи «скорой помощи» и инспекторы ДПС. Медики осмотрели единственного пострадавшего. Водитель «Скании» получил травмы.

- В результате ДТП 47-летний водитель автомашины «Скания P8X400» доставлен в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU