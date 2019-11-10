2019-11-10T10:03:59+03:00
Звезды

Волгоградский театр кукол поедет с гастролями в Махачкалу

А Дагестанский театр привезет в город-герой постановки популярных сказок
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы областной администрации.Фото пресс-службы областной администрации.
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С 13 по 15 ноября знаменитый Волгоградский театр кукол отправляется на гастроли в Махачкалу, а Дагестанский – в Волгоград. Обмен творческими коллективами запланирован в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Наши артисты покажут спектакли «Соловей» и «Принцесса на крыше», а свою очередь волгоградцы насладятся постановками сказок«Тайна персиковой косточки» и «Полторы горсти»,

- Сотрудничество театров кукол Волгоградской области и Дагестана длится в течение нескольких лет. Творческие коллективы проводят обменные гастроли, в том числе по федеральному проекту, совместные программы, участвуют в фестивалях — весной волгоградцы были приглашены в Махачкалу на I Международный фестиваль театров кукол стран БРИКС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Кстати, уже скоро театр кукол переедет в бывший кинотеатр «Победа», который ждет большая реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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