2019-11-10T08:41:59+03:00
Общество

Приют «Дино» приглашает волгоградцев на уроки кинологии

Волонтеры запустили проект «Рядом друг»
Юлия Данильченко
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Все любители четвероногих, а также просто неравнодушные жители Волгограда и области могут принять участие в проекте «Рядом друг», который организовал приют «Дино». Он стартует сегодня, 10 ноября. Все, что требуется – приехать на территорию учреждения и поучаствовать в уроках кинологии от лучших экспертов в этой сфере.

- Под руководством кинологов из ФКС ВО вы можете помочь обучить собак из приюта правильному поведению и узнать для себя что-то новое и интересное. Не бойтесь холода, ведь на территории приюта есть прекрасный манеж, который защитит нас от ветра и холода, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте.

С собой можно привезти что-то вкусное для питомца, а также захватить ошейники и поводки, поясную сумку. Поторопитесь, мероприятие начинается утром и продлится в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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