2019-11-10T08:35:14+03:00
Общество

Рабочая неделя в Волгограде начнется с туманов

В городе-герое будет облачно и прохладно
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начало ноября порадовало и удивило волгоградцев нетипичным для этого времени года теплом. Но двадцатиградусные температуры и солнышко позади, в Волгограде начинается похолодание. Оно будет не резким. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, рабочая неделя в городе-герое начнется с облачности и туманов. 11 ноября осадки если и будут, то несущественные. Ветер уже не такой теплый и больше восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6º, днем +9...+11°.

Во вторник 12 ноября туман сохранится. В эти дни автомобилистам лучше соблюдать все правила дорожного движения и не превышать скорость, особенно на областных трассах. Температура воздуха ночью будет +3…+5º, а днем +7...+9°. В среду 13 ноября немного потеплеет – днем до +11...+13°, но ветер усилится. Ночью и утром город снова накроет дымка, к обеду небо прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У волжанина изъяли «Audi Q7» за долг перед банком в 1,2 миллиона рублей
Под Волгоградом водитель «Рено» отвлекся на магнитолу и врезался в «КамАЗ»
В 35 миллионов обойдется обследование места для строительства ГТС в Волго-Ахтубинской пойме
Под Волгоградом в столкновении двух фур пострадал мужчина
Волгоградский театр кукол поедет с гастролями в Махачкалу
Приют «Дино» приглашает волгоградцев на уроки кинологии
Для волгоградцев запустили «горячую линию» ко Дню качества
В британском Ковентри открылась площадь Волгограда
В Волжском УК наказали на 125 тысяч рублей за аварийный балкон
В интерактивном музее Волгограда покажут редкие иконы 12-18 веков
С начала года в Волгоградской области спасли 250 утопающих
В Волгоградскую область на смену бабьему лету идут заморозки
Прокуратура наказала камышинских ветеринаров за плохую борьбу с АЧС
В Волжском на две недели перекроют улицу Пушкина: автобусы пустят в объезд
Под Волгоградом разбился байкер без прав
В Астрахани на пожаре погиб 37-летний мужчина
В Астрахани еще одного врача-психиатра осудили за халатность
Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
Стали известны подробности крупной аварии с маршруткой в Волжском
Волгоградская область попала в ТОП-15 регионов по числу приверженцев ЗОЖ
За сутки на волгоградских дорогах в ДТП пострадали двое детей
В Волжском разыскивают воров, укравших деньги из сейфа директора
В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо
В Астрахани замдиректор украл у компании солярки на 38 миллионов рублей