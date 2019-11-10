Рабочая неделя в Волгограде начнется с туманов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-10T08:35:14+03:00

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Начало ноября порадовало и удивило волгоградцев нетипичным для этого времени года теплом. Но двадцатиградусные температуры и солнышко позади, в Волгограде начинается похолодание. Оно будет не резким. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, рабочая неделя в городе-герое начнется с облачности и туманов. 11 ноября осадки если и будут, то несущественные. Ветер уже не такой теплый и больше восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6º, днем +9...+11°.

Во вторник 12 ноября туман сохранится. В эти дни автомобилистам лучше соблюдать все правила дорожного движения и не превышать скорость, особенно на областных трассах. Температура воздуха ночью будет +3…+5º, а днем +7...+9°. В среду 13 ноября немного потеплеет – днем до +11...+13°, но ветер усилится. Ночью и утром город снова накроет дымка, к обеду небо прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU