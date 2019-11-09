2019-11-09T18:06:24+03:00
Общество

Для волгоградцев запустили «горячую линию» ко Дню качества

Покупатели могут пожаловаться и получить консультацию у сотрудников Роспотребнадзора
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 9 ноября, отмечают Всемирный день качества. Инициатором этого праздника в 1989 году выступила Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы еще раз акцентировать внимание на том, что каждый человек имеет право получать качественные услуги и товары.

По такому случаю в этом году Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области решило запустить «горячую линию».

Каждый день с 8 по 12 ноября в течение двух часов - с 14.00 до 16.00 - в управлении принимают жалобы и нарекания по телефону - 24-36-30. Свое обращение можно оставить и в консультационном центре для потребителей - 37-29-19.

Обратиться за консультациями по вопросам защиты прав потребителей возможно через «Виртуальную приемную» Государственного информационного ресурса по защите прав потребителей (ГИР ЗПП).

В региональном Роспотребнадзоре также напоминают, что по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг можно обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону 8-800-100-29-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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