2019-11-09T18:02:35+03:00
Общество

В британском Ковентри открылась площадь Волгограда

А еще наш город-герой получил от побратимов Почетный знак «За заслуги»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году исполняется 75 лет с того дня, когда Ковентри и Волгоград стали городами-побратимами. Фото Волгоградской гордумы.В этом году исполняется 75 лет с того дня, когда Ковентри и Волгоград стали городами-побратимами. Фото Волгоградской гордумы.
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75 лет - именно столько дружат между собой Волгоград и британский Ковентри. Еще в 1944 году между городами был подписан первый в мире договор о побратимских связях, и именно этот документ дал старт международному движению породненных городов. В честь такого события сегодня, 9 ноября, в Ковентри открыли площадь, которая отныне носит имя Волгограда. А над британской мэрией рядом с флагом Англии развивается российский триколор.

Напомним, что в рамках празднования 75-летия дружбы городов в конце октября в ковентрийском театре «Олбани» прошел совместный концерт российских и британских музыкантов, певцов и танцоров. Волгоград представляли прославленный детский танцевальный ансамбль «Волжаночка» и оперная певица Яна Бесядынская, Ковентри - воспитанники балетной школы Марии Данэм. Кроме того, в Волгограде с официальным визитом побывала лорд-мэр Ковентри Линда Бигхэм, которая приняла участие в VI-м Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге».

Впервые знак "За заслуги" британцы вручили городу, а не человеку. Фото Волгоградской гордумы.

Впервые знак "За заслуги" британцы вручили городу, а не человеку. Фото Волгоградской гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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