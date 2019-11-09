2019-11-09T17:43:10+03:00
Общество

В Волжском УК наказали на 125 тысяч рублей за аварийный балкон

Жильцы так и не смогли добиться от управляющей организации ремонта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несколько лет жители дома ;46 по улице Карбышева в Волжском обивали пороги своей управляющей компании с жалобами на разрушающийся балкон. Но кроме отговорок и отписок - ничего. А балконная плита, тем временем, рассыпалась уже до такой степени, что обнажилась арматура. Жильцы просто боялись наступать на такую поверхность. Не дождавшись от ООО «Лада Дом» ремонта, люди пошли в Госжилинспекцию.

Инспекторы выехали для обследования по месту жительства заявителей и ужаснулись.

- Состояние балкона находится в аварийном состоянии и существует реальная угроза для жизни и здоровья граждан при его использовании, - заключили инспекторы Госжилнадзора.

Заключение сразу переросло в протокол об административном правонарушении.

- По факту виновного бездействия в отношении ООО «Лада Дом» составлен протокол и назначен штраф: компания заплатит 125 тысяч рублей за свое бездействие, - сообщают «КП-Волгоград» в инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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