2019-11-09T15:05:02+03:00
Звезды

В интерактивном музее Волгограда покажут редкие иконы 12-18 веков

Волгоградцев приглашают на выставку «Икона в истории государства Российского»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта облкомкультуры.Фото с сайта облкомкультуры.
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В музее Волгограда «Россия – моя история» готовится к открытию новая выставка. Посвящена она будет иконописи на Руси, и называться «Икона в истории государства Российского».

- Посетители увидят редкие и легендарные иконы и фрески из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника. Впервые волгоградцы увидят эти раритеты, причем в уникальном мультимедийном формате, - отмечают в музее.

На стендах будут представлены иконы ярославских и новгородских мастеров XII века, иконы домонгольского периода, эпохи расцвета Византийской и Русской живописной традиции, фрески XIV-XVI века, а также иконы, созданные в период нового и новейшего времени XVIII –XX веков.

- Сюжеты икон, к слову, напрямую связаны с историей нашего государства. Вы сможете сравнить, как менялись стиль и техника написания иконописных образов в разные века, - добавляют в музее. - Дополнят экспозицию интерактивные элементы и храмовые иконы.

Открытие выставки -14 ноября в 16.00. И работать она будет до 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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