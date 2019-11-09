2019-11-09T14:39:47+03:00
Общество

С начала года в Волгоградской области спасли 250 утопающих

Из воды вовремя успели вытянуть 70 детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.Фото регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
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Каждый купальный сезон в Волгоградской области, да и не только, начинается с акций, лекций и бесед. Спасатели всеми средствами пытаются уберечь волгоградцев от печальных последствий купания в водоемах в нетрезвом виде или в плохом самочувствии, напоминают о том, что у воды следует тщательно следить за детьми. И, говорят, эта работа приносит уже свои плоды: в этом году количество несчастных случаев на воде уменьшилось почти на 40% по сравнению с 2018-м.

- Значительную роль в этом сыграло создание десяти дополнительных постов региональной аварийно-спасательной службы, - отмечают в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Но проблема, конечно же, остается. В этом году удалось спасти в водоемах 254 человека. К счастью, вовремя удалось вытянуть из воды 70 детей!

Кстати, надо сказать отдельное «спасибо» акции под названием «Научись плавать». В этом году спасатели провели свыше двух тысяч занятий в рамках этой акции, и охватили 75 тысяч взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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