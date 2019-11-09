В Волгоградскую область на смену бабьему лету идут заморозки

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-09T14:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году осень изрядно побаловала волгоградцев солнечными и теплыми деньками. «Бабье лето» затянулось до середины ноября, но пора и честь знать. Уже с понедельника - 11 ноября - температура воздуха в Волгоградской области начнет понижаться, а местами по ночам синоптики уже прогнозируют заморозки.

В воскресенье, 10 ноября, Волгоградская область еще будет находиться под влиянием антициклона и в регионе будет тепло - днем +7...+12º.

Но уже ночью столбик термометра начнет опускаться вниз, а утро понедельника встретит волгоградцев туманом и прохладой. Днем 11 ноября еще будет относительно тепло, как для ноября, +7...+9 градусов. А ночью местами ожидаются заморозки - до -2º.

Во вторник, 12 ноября, ветер сменит направление с юго-восточного на западное и холодом повеет еще больше. Ночью +2…+7º, местами до - 3 градусов. Но днем солнышко еще будет пробираться сквозь осеннюю дымку и прогреет воздух до +9...+13º.

Дальше с каждым днем столбик термометра будет опускаться на 1-2 градуса и к 18-му ноября достигнет нулевых и минусовых значений.

ИСТОЧНИК KP.RU